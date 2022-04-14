14 апреля
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Происшествия

Военные доложили Путину о пожаре на крейсере «Москва»

Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП на крейсере «Москва», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Артиллерийские стрельбы ракетного крейсера «Москва» в Черном море.
Артиллерийские стрельбы ракетного крейсера «Москва» в Черном море.
Скриншот видео Минобороны РФ

Он заявил, что по линии военных доклады верховному главнокомандующему идут регулярно.

Однако сообщить о реакции главы государства на новость о происшествии Песков не смог.

Что произошло

Вечером 13 апреля украинские официальные лица распространяли информацию о том, что крейсер якобы был атакован ракетами «Нептун» под Одессой, пишет «Коммерсант».

Ночью 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали.

В ведомстве также уточнили, что корабль сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не пострадало.

Специалисты работают над буксировкой крейсера в порт.

Крейсер &quot;Москва&quot;.
Крейсер «Москва».
mil.ru

Что известно о корабле?

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» был принят на вооружение 30 января 1983 года. Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан».

Также на корабле имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО.


Также, сообщает «Ъ», есть сведения, что в феврале 2022 года крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный, в результате которой в плен сдались 82 солдата украинского гарнизона.

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