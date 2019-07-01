Военных направили в зону бедствия в Сибири

Отряд военных Центрального военного округа (ЦВО) отправился в зону чрезвычайного бедствия в город Нижнеудинск Иркутской области, чтобы помочь местному населению, сообщает « Федерал Пресс ».

50 военнослужащих и 20 единиц техники выдвинулись из Кемеровской области, им предстоит преодолеть более 1 тысячи километров.

Таким образом Минобороны отреагировало на поручение президента Владимира Путина. Ранее он заявил, что необходимо отправить в регион военных, если возникнет такая необходимость, пишет polit.ru.

В Тулуне река прибила к мосту дома. Жуткое видео сняли местные жители.

Паводок блокировал федеральную трассу «Сибирь». Ущерб от размытия дороги приближается к миллиарду рублей.

Между тем в Канске (Красноярский край) объявили режим чрезвычайной ситуации с подтоплением, сообщил глава города Андрей Береснев на своей странице в Instagram.

«В связи с проливными дождями и таяньем снега в Саянах паводковая ситуация сложная. На территории города действует режим ЧС», — сообщил мэр города.

Между тем, по данным регионального МЧС, гидрологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться, пишет «РГ».