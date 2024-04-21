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Происшествия

Военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе

Экипаж одного из российских военных кораблей в Севастополе отбил атаку противокорабельной ракеты, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Снаряд успешно уничтожили. Но после этого на землю начали падать осколки ракеты.

На судне произошло небольшое возгорание, его оперативно ликвидировали.

Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации, указывает Газета.Ru.

Другие подробности о произошедшем не уточняются.

Ранее детей и взрослых выгнали на улицу во время воздушной тревоги в Севастополе.

Однако укрыться от возможной атаки удалось не всем. Посетителей Дворца культуры рыбаков выгнали на улицу во время звука сирен. Не пустили даже детей.

В здании было убежище, однако сотрудник ДК объяснил, что оно предназначено только для работников учреждения.

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