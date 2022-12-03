3 декабря
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Происшествия

Военный эшелон с бронетехникой НАТО сошел с рельсов

Недалеко от порта Александруполис в Греции с рельсов сошел поезд с военной техникой армии США, сообщает 902.gr.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции.

Спецпоездом перевозились танки, бронемашины и контейнеры, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО, пишет Газета.Ru.

Инцидент вызвал беспокойство у жителей района, регулярно наблюдающих перемещение военной техники.

Ряд членов КПГ и Коммунистической молодежи Греции организовал символическую акцию протеста на месте происшествия.

Ранее американский броневик пытался столкнуть российскую бронемашину с дороги.

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