Военный эшелон с бронетехникой НАТО сошел с рельсов

На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции.
Спецпоездом перевозились танки, бронемашины и контейнеры, которые недавно были выгружены в порту для военных США и направились к границе НАТО, пишет Газета.Ru.
Инцидент вызвал беспокойство у жителей района, регулярно наблюдающих перемещение военной техники.
Ряд членов КПГ и Коммунистической молодежи Греции организовал символическую акцию протеста на месте происшествия.
Ранее американский броневик пытался столкнуть российскую бронемашину с дороги.
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