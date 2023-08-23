Военный грузовик столкнулся с легковушками в Санкт-Петербурге. Есть погибшие

По другим данным, пострадали четверо и находятся в тяжелом состоянии в клинике.
Предварительно, причиной аварии стало лопнувшее колесо у грузовика, указывает Газета.Ru.
Движение полностью перекрывали в обе стороны.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Военный грузовик принадлежит войскам нацгвардии РФ по Северо-Западному округу, пишет 78.ru.
Ранее в Рубцовске сдали на металлолом военную технику, предназначенную для парка. Власти объяснили свое решение необходимостью средств для реставрации оставшихся экспонатов.