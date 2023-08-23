23 августа
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Происшествия

Военный грузовик столкнулся с легковушками в Санкт-Петербурге. Есть погибшие

Накануне в ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковых автомобилей на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга погибли трое военнослужащих и еще трое пострадали, пишет "Фонтанка".

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

По другим данным, пострадали четверо и находятся в тяжелом состоянии в клинике.

Предварительно, причиной аварии стало лопнувшее колесо у грузовика, указывает Газета.Ru.

Движение полностью перекрывали в обе стороны.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Военный грузовик принадлежит войскам нацгвардии РФ по Северо-Западному округу, пишет 78.ru.

Ранее в Рубцовске сдали на металлолом военную технику, предназначенную для парка. Власти объяснили свое решение необходимостью средств для реставрации оставшихся экспонатов.

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