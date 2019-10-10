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Происшествия

Военно-транспортный Ан-12 приземлился на «брюхо» на уральском аэродроме

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет Ан-12. Самолет приземлился на полосу «на брюхо». «Транспортник» выполнял рейс Челябинск — Екатеринбург.

Ан-12 на "брюхе" в аэропорту Кольцово.
Ан-12 на "брюхе" в аэропорту Кольцово.
Telegram-канал Mash.

«У самолета не вышло шасси, поэтому он был вынужден садиться прямо „на брюхо“. Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку не запрашивали. Возгорание не произошло. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет» — сообщил «URA. RU» источник в аэропорту Кольцово.

На борту Ан-12 находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров).

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — прокомментировали инцидент в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Военные оцепили самолет, никого не подпускают, не говорят, куда летел, мол, военная тайна. Кольцово сейчас вообще не работает. <Транспортный прокурор Свердловской области Сергей> Забелов говорит, что неработающий аэропорт — сейчас основная проблема», — сказал источник агентства.

Аналогичную посадку «на брюхо» без выпуска шасси совершил на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. Тогда посадка так же прошла без жертв.

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