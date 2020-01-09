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Происшествия

Военнослужащий из Алтайского края погиб под колесами автобуса

19-летний солдат воинской части 02511, расположенной в Каменке Ленинградской области, погиб в ДТП с автобусом Петербург-Хельсинки, пишет 47news.ru.

ДТП в Ленобласти.
ДТП в Ленобласти.
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Авария произошла утром 7 января на 103-м километре трассы «Скандинавия». Известно, что в Ленобласть юноша приехал из Алтайского края.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что трагедия произошла у автобусной остановки, когда солдат не находился на службе.

Комиссия военного округа вместе с правоохранительными органами выясняет обстоятельства случившегося.

«Все случилось утром, было темно, шел мелкий дождь, так что заметил пешехода слишком поздно. Попытался избежать удара, но боялся больше выезжать на встречную полосу — там шел грузовик или какой-то другой крупный транспорт», — пояснил водитель автобуса.

Автобус принадлежит перевозчику Ecolines. Транспорт вёз пассажиров в Финляндию, уточняет Фонтанка.ру.

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