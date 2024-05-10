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Происшествия

Волочкова на Мальдивах чуть не утонула во время шторма. Подробности

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова проводит майские праздники на Мальдивах.

И в этом райском уголке с ней случилось ЧП, указывает "МК".

Во время шторма балерина чуть не утонула в океане. Дело в том, что ее платье унесло ураганным ветром в пучину. Волочкова бросилась спасать наряд, но зацепилась за кораллы и упала. По ее словам, в этом месте еще утром было мелко. Но разбушевавшиеся волны во время шторма потащили королеву шпагатов на глубину.

На помощь прибежала известный фотограф Елена Галицына. Она схватила Волочкову за ноги и вытащила на берег. Заодно спасла и платье.

Ранее известная певица резко разоблачила «эконом-роскошь» Волочковой. На Мальдивах балерина написала гневный матерный пост для подписчиков, которые раскритиковали ее фигуру. Волочкова решила им напомнить, кто она и сколько зарабатывает.

В своем послании Анастасия в резкой форме написала фолловерам, чтобы «завидовали молча», и напомнила, что они никогда не будут на Мальдивах, куда билет стоит 1 млн рублей.

Но ее на место поставила российская радиоведущая и певица Екатерина Гордон. В своем личном блоге она написала, что летела на одном самолете с Волочковой. Которая направлялась на отдых в эконом-классе. Что билет туда миллион не стоит. Гордон также заметила, что балерина везла из Москвы с собой на Мальдивы букет.

Рассказала Гордон и о якобы роскошной вилле, где остановилась Волочкова. Это обычная вилла. Но ничего постыдного, как и летать в эконом-классе, нет, уверена певица.

Но вот зачем балерина создает вокруг своей особы линий «роскошный шум», — непонятно.

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