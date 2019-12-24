Тащил на тросе за машиной: в Барнауле мучитель получил срок за издевательства над девушками

23-летнему жителю Барнаула вынесли приговор за тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении 25-летней девушки. Он жесткого избивал ее, преследовал и угрожал убийством. Выяснилось, что девушка была не единственной жертвой. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2017 году парень познакомился с девушкой. Они стали жить вместе. Мужчина стал жестоко избивать свою сожительницу, а при любой ее попытке уйти, угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка.

В один из дней он насильно поместил девушку в багажник своего автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль и продолжил движение, волоча женщину по земле.

Несколько раз она пыталась обратиться с заявлением о насилии в полицию, и каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства.

Много раз девушка меняла место жительства, но мучитель находил ее и жестоко избивал.

В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять деньги с банковской карты своей жертвы, которую он похитил вместе с паспортом, полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования девушка рассказала следователям и о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.

Еще одна жертва

«Кроме того, в ходе предварительного следствия выявлены несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, которые осужденный совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал», — говорится в сообщении СК.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала барнаульца вменяемым, но с особенностями в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности.

Сам он вину признал частично. Мужчина утверждает, что потерпевшие оговаривают его.

Приговор

Суд назначил ему 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также он должен заплатить девушкам 200 и 250 тысяч рублей за моральный вред, а также 118 тысяч в счет возмещения материального ущерба, причиненного бывшей сожительнице.

Приговор вступил в законную силу.