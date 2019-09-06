Волонтеры спасают ротвейлера после жестоких издевательств на Алтае

На шее животного была затянута бельевая веревка. Судя по имеющимся повреждениям, пса тащили на на ней за машиной. На месте щеки у собаки образовалась зияющая дыра. Волонтеры считают, что понадобится пластика и пересадка кожи.
«Мы предполагаем, что в пасть засунули петарду и взорвали. Кто и за что мог так поступить с собакой, не ясно», — говорят зоозащитники.
Рентген показал, что в шее и челюсти у собаки многочисленные осколки дроби. Операцию пока делать не стали, потому как раны гноятся и гниют.
«Их промыли, почистили, поставили дренажи. Во время медицинских манипуляций пес добродушно раздавал лапочку всем врачам… и терпел», — рассказала куратор животного.