«Воняет ужасно»: подвал многоэтажки в Бийске затопило нечистотами

ЧП произошло с домом № 26 на улице Ломоносова. Жители жалуются на насекомых и запах, который идет из подвала.
На первом этаже вообще невыносимо. Выходишь в подъезд, воняет ужасно, — рассказала одна из бйичанок.
По словам местных жителей, во время ремонта дороги строили замуровали люк, который находился на въезде во двор. Сейчас специалисты должны определить точное местоположение колодца и выдолбить его.
О проблеме уже знают в городской администрации. Дорожной организации, которая асфальтировала территорию, планируют выставить претензию.