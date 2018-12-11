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«Воняет ужасно»: подвал многоэтажки в Бийске затопило нечистотами

Подвал одной из бийских многоэтажке затопило нечистотами, потому что засорилась труба. Прочистить ее не могут, так как канализационный люк закатали асфальтом, сообщает «Бийское телевидение».

Подвал бийской многоэтажки.
Подвал бийской многоэтажки.
Скриншот с видео на канале "БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" в YouTube

ЧП произошло с домом № 26 на улице Ломоносова. Жители жалуются на насекомых и запах, который идет из подвала.

На первом этаже вообще невыносимо. Выходишь в подъезд, воняет ужасно, — рассказала одна из бйичанок.

По словам местных жителей, во время ремонта дороги строили замуровали люк, который находился на въезде во двор. Сейчас специалисты должны определить точное местоположение колодца и выдолбить его.

О проблеме уже знают в городской администрации. Дорожной организации, которая асфальтировала территорию, планируют выставить претензию.

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