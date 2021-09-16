Вооруженный мужчина напал на отдел полиции и взорвал бомбу

16 сентября в 05:30 в городе Лиски Воронежской области у отдела полиции произошел взрыв.

Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро», сообщает «Ъ-Черноземье».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию, говорится в официальном сообщении областного главка МВД.

Сейчас у здания городского ОМВД множество силовиков в бронежилетах.

Введен план «Перехват».