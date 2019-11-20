Вооруженный ростовский следователь взял в заложники жену

В Ростове-на-Дону сотрудник Следственного комитета взял в заложники жену и угрожал застрелить ее, пишет телеграм-канал « 112 ».

О том, что происшествие связано со следователем, также сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел днем 20 ноября в одной из квартир многоэтажного дома. По данным 161.ru, полиции пришлось оцепить целый квартал.

«Переговоры длились более трех часов, мужчина отказывался идти на уступки. Единственным его требованием было — оставить его в покое», — говорится в сообщении телеграм-канала «112».

Местные СМИ сообщают, что со следователем вели переговоры сотрудники ФСБ, пишет znak.com. Не исключался штурм квартиры.

По последним данным, захватчик освободил женщину, никто не пострадал.