Вооруженного грабителя задержал сержант-контрактник в супермаркете Новосибисрка

Но он обезоружил грабителя, напавшего на продавца супермаркета с ножом. И удерживал злоумышленника до приезда полицейских, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в Минобороны, сержант Эмиль Касымов зашел в магазин за продуктами и «стал свидетелем того, как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы».

Но сержант обезоружил нападавшего.

Командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего, соответствующие предложения представлены министру обороны РФ Сергею Шойгу.