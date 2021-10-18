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Происшествия

Вооруженного грабителя задержал сержант-контрактник в супермаркете Новосибисрка

Сержант-контрактник задержал вооруженного грабителя, пытавшегося ограбить магазин в Новосибирске.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Но он обезоружил грабителя, напавшего на продавца супермаркета с ножом. И удерживал злоумышленника до приезда полицейских, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в Минобороны, сержант Эмиль Касымов зашел в магазин за продуктами и «стал свидетелем того, как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы».

Но сержант обезоружил нападавшего.

Командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего, соответствующие предложения представлены министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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