Вопрос о причастности к подпольному игорному бизнесу взбесил иркутского сенатора

Следователи начали проверку по заявлению сотрудников РЕН ТВ после конфликта, произошедшего 31 августа в Улан-Удэ с членом Совета Федерации от Иркутской области, первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ Вячеславом Мархаевым, сообщает ТАСС . По утверждению телеканала, сенатор выкручивал руку корреспонденту и мешал съемке.

«Проверку по факту препятствования законной деятельности журналистов проводит отдел по расследованию особо важных дел», — сказал представитель регионального Следственного комитета.

В СКР отметили, что опрошены журналисты, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

31 августа телеканал сообщил, что сотрудники РЕН ТВ обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о нападении Мархаева на съемочную группу.

Сенатор после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку.

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В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор — ушиб, заявили на РЕН ТВ.

Мархаев сообщил, что он и его помощники «просто убирали» от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев «пишет гадости» о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией.

Вячеслав Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года, пишет bfm.ru. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области.

В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.

Имеет звание Народного героя Республики Дагестан. Мастер спорта СССР по вольной борьбе.