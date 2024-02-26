Вор-рецидивист сбежал от правоохранителей через окно служебной машины

На этот раз вора задержали по подозрению в употреблении наркотиков, сообщает SHOT.
Ранее он был судим за грабеж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества. В ходе задержания на него оставили два административных дела: за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования.
В суд обвиняемого повезли на служебной машине в сопровождении двух конвоиров.
Когда они прибыли на место, преступник заметил, что окно автомобиля открыто, быстро вылез из него и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время его ищут.
Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина.
Самое важное - в нашем Telegram-канале