Вор в законе пытался «отжать» отель в Таиланде у заключенного

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении вора в законе Гочи Антипова, ранее Алпаидзе. По версии следкома, он занимал высшую иерархию в преступном мире, а также пытался отобрать гостиницу в Таиланде у человека, который сейчас сидит в тюрьме, пишет « Коммерсант ».

49-летний Гочи Антипов известен в криминальных кругах как Алфасон, пишет «Московский комсомолец». Ему заочно предъявлено обвинение в совершении вымогательства (ст. 163 УК РФ) и в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным следствия, в период с 20 июля по 4 августа 2018 года Гочи Антипов, находясь за пределами России, с помощью заключенных организовал телефонный разговор со своим знакомым, отбывающим наказание по приговору суда. Антипов потребовал передать ему права собственности на гостиницу на острове Самуи в Таиланде.

По данным «МК», Гочи Антипов вымогал отель у Валерия Чабанова — известного бизнесмена, находящегося сейчас в СИЗО в Москве по обвинению в убийстве. Первый раз его осудили в 2017 году за мошенничество с квартирами в Ростове. Он получил 4 года колонии. Но затем ему предъявили обвинение уже в убийстве.

По версии следствия, он мог входить в так называемую банду киллеров под предводительством Дмитрия Лесникова.

Сейчас Гочи Антипов объявлен в розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Колония , колючая проволока. Ирина Пергаева

Кто такой Гочи Антипов?

Уроженец Кутаиси, Гочи Алпаидзе вором в законе был коронован еще в начале 1990-х криминальными авторитетами из Грузии, пишет «МК». В 1995 году взял фамилию жены и стал Антиповым. Преступную деятельность вел в Москве и Московской области с 1995 года. Неоднократно задерживался правоохранителями на воровских сходках. Позже перебрался в Европу, где предположительно также участвовал в работе преступных группировок в Испании и Австрии, пишет «Сейчас.инфо». В 2017 году в Турции на него было совершено покушение, но он выжил.

Кому еще предъявлена новая статья?

Новая статья появилась в Уголовном кодексе РФ по инициативе президента Владимира Путина в апреле этого года. До Антипова только четырем жителям России предъявлено обвинение по этой статье. Ранее под преследование попали известные криминальные авторитеты: Олег Шишканов (по прозвищу Шишкан), Николай Кузьмичев (Томский), Ахмед Евлоев (Сутулый) и Рашид Хачатрян. Максимальное наказание по статье — вплоть до пожизненного лишения свободы.