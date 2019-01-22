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«Вора в законе» этапировали на Урал для стабилизации ситуации в колонии

«Вор в законе» Эдуард Сахнов (в криминальном мире более известный как Сахно) этапирован в Свердловскую область для стабилизации ситуации в колониях, пишет «АиФ-Урал».

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

58-летнего Сахно перевели в ИК № 12 под Нижним Тагилом, чтобы сохранить управляемость и баланс в колониях Свердловской области. Там стало много изнасилований и вымогательств.

По словам эксперта из пенитенциарной системы, Сахно стал игроком в политической игре по правилам ФСИН. Он пользуется авторитетом у всех уголовников, поэтому и стал нужен руководству колонии.

Сахно арестовали в 2005 году. Через четыре года его осудили за организацию преступного сообщества, похищение человека и другие тяжкие преступления, совершенные на Дальнем Востоке, пишет ura.ru. Федеральные СМИ часто приписывали ему связь с депутатами Госдумы. Якобы некоторые члены партии КПРФ направляли в Верховный суд РФ и Генпрокуратуру письма в защиту осужденного Сахно.

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