«Воры в законе» обескуражены президентской статьей для лидеров преступных группировок

Госдума РФ 21 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект, который существенно ужесточает уголовную ответственность для воров в законе и других криминальных авторитетов. Владимир Путин внес документ на рассмотрение в нижнюю палату 14 февраля.

Инициативу примут в кратчайшие сроки, считают эксперты.

Сейчас лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) могут осудить только в том случае, если они сами совершили преступление. Согласно 210-й статье Уголовного кодекса, за организацию преступного сообщества или участие в нем им грозит наказание вплоть до пожизненного. Но поймать вора в законе за руку практически невозможно, как и доказать, что именно он возглавляет ту или иную ОПГ, пишет bfm.ru.

Новая статья для «лидеров»

Президентский законопроект предусматривает появление в УК РФ новой статьи — «занятие высшего положения в преступной иерархии» (210.1 УК РФ). Теперь предлагается наказывать за сам факт лидерства. Поправки предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы. Плюс подсудимого обяжут выплатить штраф до 5 млн рублей.

Освобождение от ответственности

Одновременно проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует раскрытию преступлений. Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности, пишет ТАСС.

Особое мнение

Лидеры криминального мира в замешательстве. Новый законопроект создал огромную проблему, рассказал гангстер на пенсии (так он себя называет), ныне писатель Михаил Орский:

«Они при аресте должны назвать себя вором по своим понятиям, для своих рамок этикета. Они ни в коем случае не должны сказать, что „я не вор“. Тут я наблюдаю, что в последние месяц-два они просто молчат, просто не отвечают на этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Русских воров на данный момент насчитывается 52 человека. Я общался с действующими серьезными людьми, они обескуражены, они пока растеряны. Настроения, что прорвемся, у них нет».

Каверзные вопросы и доказательства

Криминальные авторитеты на всякие каверзные вопросы со стороны правоохранителей могут отвечать не только молчанием — у них есть и другие наработки. Фрагмент «беседы» с Шакро Молодым: «Вором себя считаете?» — «Люди считают» — «Но в криминальном мире вы считаетесь вором в законе» — «Ну, меня так называют».

Поэтому остается вопрос: а как доказать, что данный преступник имеет титул вора в законе? Даже если повезет, одного признания недостаточно. Должны быть какие-то основания.

Владимир Калиниченко,

бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР , почетный адвокат:

Дело не в том, что за это нужно ввести уголовную ответственность. Человек, совершивший преступление, должен отвечать за это преступление, вот и все. Если у тебя только принадлежность, ну и что, доказывать все равно нужно. Как доказать, что он вор в законе? Иметь пять показаний, он скажет: «Нет, я не вор в законе», и что дальше? Здесь предмет доказывания. Когда избирают вора в законе на воровском сходняке, там протокола не составляют и доказательств этому нет. И что, допрашивать тех, кто был на сходке, авторитетов, которые принимали вора в законе? Это очень смешно.

Грузинский опыт

С 2006 года в Грузии сажают лишь за одну принадлежность к воровскому сословию. Так, например, за это был осужден бывший игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия, вернувшийся в начале 2000-х в Грузию.

Основные же лидеры, как писали СМИ, уехали в Россию.

По неофициальным данным, сейчас в России около 300 воров в законе, большая часть — уроженцы Грузии. Пока по 210-й статье как основной отбывают наказание лишь рядовые участники ОПГ. Возможно, что с появлением нового закона будут осуждены и их лидеры. Если, конечно, до этого они не покинут страну.