Воронежский студент упал с 17 этажа на коляску с младенцем

Инцидент произошел вечером 4 февраля. Жительница воронежского поселка Шилово вышла на прогулку с шестимесячным сыном.
«В это время внезапно на коляску, в которой находился ребенок, сверху упал мужчина, который, по предварительным данным, выпал из окна 17 этажа», — рассказали в ведомстве.
Ребенку оказали экстренную медпомощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось.
Упавший 20-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия.
Как уточняет «МОЁ! Online», молодой человек — учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер — в общем, устанавливают причины падения студента.