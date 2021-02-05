Воронежский студент упал с 17 этажа на коляску с младенцем

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек — молодого мужчины и младенца, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 4 февраля. Жительница воронежского поселка Шилово вышла на прогулку с шестимесячным сыном.

«В это время внезапно на коляску, в которой находился ребенок, сверху упал мужчина, который, по предварительным данным, выпал из окна 17 этажа», — рассказали в ведомстве.

Ребенку оказали экстренную медпомощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось.



Упавший 20-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как уточняет «МОЁ! Online», молодой человек — учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей и изучают записи с камер — в общем, устанавливают причины падения студента.