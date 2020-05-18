Воронежский волонтер «Единой России» продавала продукты, предназначенные для малоимущих

В Воронеже 22-летняя девушка-волонтер «Единой России» попалась на продаже продуктовых наборов, которые предназначались для малоимущих семей, пострадавших от коронавируса, сообщают «Вести Воронеж» .

Главный специалист отдела агитации и пропаганды регионального отделения партии власти Виктория Ватутина сообщила, что волонтер торговала продуктами в чате жилого комплекса «Цветной бульвар» по низким ценам. 30 рублей она просила за сахар, 25 рублей — за конфеты, 40 рублей — за вафли и печенье, 100 рублей — за сыр и колбасу.

Всего девушка украла семь продуктовых наборов и почти все продала.

«Мы нашли ее с помощью соседей, которым она писала. Попросили публично извиниться везде, где она торговала продуктовыми наборами. И вернуть их. Увы, большую часть она уже продала», — рассказала Виктория Ватутина.

В полицию на девушку пока не заявляли, но сразу исключили из волонтерского центра, пишет znak.com.

В «Единой России» утверждают — всем адресатам, до которых не доехали продуктовые наборы, уже оказали помощь.