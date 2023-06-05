Восемь человек погибли от отравления сидром в российском регионе

Следствие выяснило, что с 3 по 5 июня несколько жителей города Димитровграда попали в больницу. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Еще восемь скончались.
По информации следствия, все пострадавшие накануне пили слабоалкогольные различные напитки, предположительно сидр. Алкоголь покупали в разных точках, возможно, в магазинах «Территория пива».
Известно, что сидр поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области. На его предприятии начались следственные действия, назначены судебные экспертизы.
"Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть более двух человек)", - сообщают в ведомстве.