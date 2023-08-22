22 августа
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Происшествия

Восемь человек погибли в автокатастрофе при лобовом столкновении машин

Накануне поздно вечером произошло смертельное ДТП в России. Погибли восемь человек, четверо из которых — несовершеннолетние.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Автокатастрофа произошла в Ростовской области.

На месте смертельного ДТП работают экстренные службы, следственная группа, пишет bfm.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пока не указывается предварительная причина произошедшего.

Ранее в Алтайском крае произошло жесткое ДТП с участием двух грузовиков. От удара произошел разлив топлива, в результате чего загорелась одна из машин.

Одна их горящих фур полностью перекрыла проезжую часть. Другая - вылетела с моста. Движение на участке оказалось полностью перекрыто.

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