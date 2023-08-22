Восемь человек погибли в автокатастрофе при лобовом столкновении машин

Автокатастрофа произошла в Ростовской области.
На месте смертельного ДТП работают экстренные службы, следственная группа, пишет bfm.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пока не указывается предварительная причина произошедшего.
Ранее в Алтайском крае произошло жесткое ДТП с участием двух грузовиков. От удара произошел разлив топлива, в результате чего загорелась одна из машин.
Одна их горящих фур полностью перекрыла проезжую часть. Другая - вылетела с моста. Движение на участке оказалось полностью перекрыто.