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Происшествия

Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем

15 июня в 20.26 часов в Воронежской области столкнулись Ford и микроавтобус Volkswagen. В результате лобового столкновения погибли оба водителя и шестеро неустановленных пассажиров. Выжить удалось только 10-летней девочке, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

ДТП в Воронежской области.
ДТП в Воронежской области.
36.мвд.рф

Авария произошла на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе.

По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. В микроавтобусе ехало восемь человек, в Ford Focus был только один. За рулём микроавтобуса был 73-летний мужчина.

Предположительно, все они — жители Воронежской области.

ДТП в Воронежской области.
ДТП в Воронежской области.
36.мвд.рф

«Вести Воронеж» показали видео с места аварии. Автомобили получили очень серьезные повреждения. У микроавтобуса практически нет передней части.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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