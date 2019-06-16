Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем

Авария произошла на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе.
По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. В микроавтобусе ехало восемь человек, в Ford Focus был только один. За рулём микроавтобуса был 73-летний мужчина.
Предположительно, все они — жители Воронежской области.
«Вести Воронеж» показали видео с места аварии. Автомобили получили очень серьезные повреждения. У микроавтобуса практически нет передней части.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.