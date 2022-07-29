29 июля
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Происшествия

Восемь человек погибли в результате пожара в столичном хостеле

Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Трагедия произошла на первом этаже 16-ти этажного жилого дома.

Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 00:47 29 июля, пишет bfm.ru. В ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа дома спасен 1 человек. Троих пострадавших осматривали медики.

В хостеле не сработала система пожарной сигнализации, сообщил врио начальника столичного МЧС Андрей Румянцев, пишет «Коммерсантъ». Люди не могли спастись из-за решеток на окнах. Представитель ведомства также рассказал, что в ходе проверки в хостеле выявили ряд нарушений.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске.

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