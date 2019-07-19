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Происшествия

Восемь человек пострадали в Шереметьево при эвакуации из Boeing

Рейс 477 авиакомпании Nordwind Airlaines, направлявшийся из Шереметьево в Ереван, вернулся в аэропорт после срабатывания датчика задымления, пишет ТАСС. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Восемь человек при эвакуации пострадали, один госпитализирован.

Самолет.
Самолет.
СС0

Самолет начал вылет около 01:00, однако во время разбега внутри салона возникло задымление. Пилот доложил о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет.

Возгорания на борту не было, уточняют в Шереметьево. Экстренные службы не обнаружили ни возгорания, ни задымления.

«Завершены аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров после прерванного взлета рейса N4477 авиакомпании NordWind. Службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий», — цитирует ТАСС сообщение аэропорта.

Все пассажиры и члены экипажа были доставлены в Терминал F, где им предложили горячее питание и необходимую помощь.

Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента, добавляет РИА Новости.

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