Восемь человек, в том числе дети, пострадали при крушении катера в Тверской области

Как сообщил телеграм-канал Baza, две семьи из Москвы отдыхали на Волге и решили покататься на частном катере, у судна заклинил руль и катер вылетел на берег, врезавшись в дерево.
По данным Интерфакс, четверых пострадавших: трех детей и взрослого — направили в тверские больницы вертолетом санавиации, еще двое детей отвезли на реанимобиле в детскую областную больницу. Двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района.
По информации Baza, трехлетняя девочка и ее отец находятся в тяжелом состоянии.