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Происшествия

Восемь человек, в том числе дети, пострадали при крушении катера в Тверской области

В Тверской области на реке Нерль катер вылетел на берег, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Интерфакс, на борту были 8 человек, в том числе 5 детей. Постарадвишх вывозили на вертолетах санавиации и на реанимобиле.

Полиция на катерах.
Полиция на катерах.
22.мвд.рф

Как сообщил телеграм-канал Baza, две семьи из Москвы отдыхали на Волге и решили покататься на частном катере, у судна заклинил руль и катер вылетел на берег, врезавшись в дерево.

По данным Интерфакс, четверых пострадавших: трех детей и взрослого — направили в тверские больницы вертолетом санавиации, еще двое детей отвезли на реанимобиле в детскую областную больницу. Двое взрослых госпитализированы в ЦРБ Калязинского района.

По информации Baza, трехлетняя девочка и ее отец находятся в тяжелом состоянии.

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