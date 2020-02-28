Восемь дней в подвале. Две девушки из Бийска застряли в Южной Корее из-за коронавируса

Двух девушек из Бийска задержали в аэропорту Сеула из-за вспышки коронавируса. Уже восемь дней они живут в подвале аэропорта и не могут вылететь в Россию. Историей в своем аккаунте в Instagram поделилась певица Ольга Грушина.

Обратный билет в Россию у девушек «сгорел», а цена на новые билеты выросла в три раза. Уже больше недели они спят на лавочках, плохо едят и не понимают, что делать дальше.

Одна из девушек Влада Симбаева рассказывает о развитии ситуации в Instagram. По словам девушки, в Корею она со второй пассажиркой из Бийска прилетела авиакомпанией S7. И теперь только с ее самолетом они могут покинуть страну.

Сейчас сотрудница авиакомпании периодически приходит в подвал и на вопросы пострадавших пассажиров отвечает, что «это не ее работа». Так случилось, когда у одной девушки поднялась температура, рассказала Влада.

В своем видео она также говорит, что авиакомпания не обеспечивает питание застрявших в Корее людей. Некоторым пассажирам S7 перенесли рейсы вылета на более ранние и изменили город прибытия без уведомления.

Люди узнавали об этом случайно, когда начиналась регистрация. Например, одна пассажирка должна была лететь в Новосибирск с пересадкой во Владивостоке через несколько дней, а ей заменили билет на Владивосток на текущий день и не сообщили об этом.

Некоторым пассажирам предлагали обменять билеты на более близкие даты, но за это требовалось заплатить больше 10 тыс. рублей.

Самолет S7. Александр Комков.

Что говорят в S7

С 1 по 31 марта S7 по распоряжению Министерства транспорта РФ приостанавливает все регулярные рейсы в Южную Корею из-за вспышки коронавируса, сообщило РИА «Новости».

«Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула — только граждан России и стран Евразийского экономического союза. С расписанием чартерных рейсов можно ознакомиться на сайте s7.ru», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Авиакомпания отмечает, что пассажиры также смогут оформить возврат полной стоимости или обмен билетов с вылетом из Сеула на рейсы S7 Airlines из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, при наличии мест.

Статистика по заболевшим в Южной Корее

По данным на 28 февраля 2337 человек заболели коронавирусом в Южной Корее, 13 человек умерли. 58 стран мира ограничили сообщение с Южной Кореей.