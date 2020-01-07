Восемь граждан Таджикистана погибли при пожаре в теплице под Москвой

Пожар начался около пяти утра во вторник, 7 января, на территории дачного товарищества в деревне Нестерово.
Как рассказал представитель регионального МЧС, по предварительным данным, погибшие и пострадавший — граждане Таджикистана.
Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Сейчас сгоревшие конструкции разбирают.
«В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о шестерых погибших и одном пострадавшем, которого госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.