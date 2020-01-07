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Происшествия

Восемь граждан Таджикистана погибли при пожаре в теплице под Москвой

Восемь человек погибли при пожаре в тепличном хозяйстве в Раменском районе Подмосковья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по Московской области.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Пожар начался около пяти утра во вторник, 7 января, на территории дачного товарищества в деревне Нестерово.

Как рассказал представитель регионального МЧС, по предварительным данным, погибшие и пострадавший — граждане Таджикистана.

Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Сейчас сгоревшие конструкции разбирают.

«В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и одном пострадавшем, которого госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.

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