Восемь лет получил сибиряк, распыливший перцовый баллончик в лицо сотрудникам ФСБ

В ноябре 2019 года молодого человека задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ, двое из которых и стали потерпевшими по делу, пишет Тайга.инфо.

«Когда возвращался, я вызвал лифт. Краем глаза заметил, что они какой-то интерес ко мне проявляют, что ли. И когда лифт уже закрывался, я опять заметил краем глаза, что один из них за мной заходит — тот, здоровый, который стучался. Я растерялся и в лифте не нажал кнопку. Зашел в телефон, открыл гугл — ждал, чтобы он сам нажал кнопку или сказал, что ему надо. Он спросил: „Какой этаж?“. Я говорю: „23-й“. Он: „Загребельный?“. Я говорю, что да. Он меня берет за руку. До этого дверь лифта начала закрываться, он ее подпер ногой и говорит мне: „Пройдемте“», рассказывал ранее парень.