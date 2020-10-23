Восемь лет получил сибиряк, распыливший перцовый баллончик в лицо сотрудникам ФСБ

В ноябре 2019 года молодого человека задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ, двое из которых и стали потерпевшими по делу, пишет Тайга.инфо.
«Когда возвращался, я вызвал лифт. Краем глаза заметил, что они какой-то интерес ко мне проявляют, что ли. И когда лифт уже закрывался, я опять заметил краем глаза, что один из них за мной заходит — тот, здоровый, который стучался. Я растерялся и в лифте не нажал кнопку. Зашел в телефон, открыл гугл — ждал, чтобы он сам нажал кнопку или сказал, что ему надо. Он спросил: „Какой этаж?“. Я говорю: „23-й“. Он: „Загребельный?“. Я говорю, что да. Он меня берет за руку. До этого дверь лифта начала закрываться, он ее подпер ногой и говорит мне: „Пройдемте“», рассказывал ранее парень.
На записях с камер было видно, что сотрудники ФСБ в гражданской одежде не показывали Артему Загребельному никаких удостоверений. Поэтому молодой человек применил перцовый баллончик. Двое сотрудников тут же убежали.
Судья Людмила Муштакова отклонила ходатайство защиты об экспертизе видеозаписи из лифтов и подъезда, на которой зафиксирован момент задержания Загребельного.
Обвинение требовало 9 лет колонии.
«Обидчивость, помноженная на давление на суд и отсутствие у судьи минимального стремления к объективному рассмотрению дела, в сумме привели к еще одной искалеченной жизни. Приговор будем обжаловать», — заявили правозащитники.