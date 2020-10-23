Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Восемь лет получил сибиряк, распыливший перцовый баллончик в лицо сотрудникам ФСБ

Красноярский суд признал местного жителя Артема Загребельного виновным в нападении на сотрудников ФСБ. Они пытались задержать его в подъезде без предъявления обвинения, и молодой человек воспользовался перцовым баллончиком, сообщает «Правозащита Открытки» в своем телеграм-канале.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

В ноябре 2019 года молодого человека задержали в подъезде собственного дома сотрудники ФСБ, двое из которых и стали потерпевшими по делу, пишет Тайга.инфо.

«Когда возвращался, я вызвал лифт. Краем глаза заметил, что они какой-то интерес ко мне проявляют, что ли. И когда лифт уже закрывался, я опять заметил краем глаза, что один из них за мной заходит — тот, здоровый, который стучался. Я растерялся и в лифте не нажал кнопку. Зашел в телефон, открыл гугл — ждал, чтобы он сам нажал кнопку или сказал, что ему надо. Он спросил: „Какой этаж?“. Я говорю: „23-й“. Он: „Загребельный?“. Я говорю, что да. Он меня берет за руку. До этого дверь лифта начала закрываться, он ее подпер ногой и говорит мне: „Пройдемте“», рассказывал ранее парень.

На записях с камер было видно, что сотрудники ФСБ в гражданской одежде не показывали Артему Загребельному никаких удостоверений. Поэтому молодой человек применил перцовый баллончик. Двое сотрудников тут же убежали.

Судья Людмила Муштакова отклонила ходатайство защиты об экспертизе видеозаписи из лифтов и подъезда, на которой зафиксирован момент задержания Загребельного.

Обвинение требовало 9 лет колонии.

«Обидчивость, помноженная на давление на суд и отсутствие у судьи минимального стремления к объективному рассмотрению дела, в сумме привели к еще одной искалеченной жизни. Приговор будем обжаловать», — заявили правозащитники.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость