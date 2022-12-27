27 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Восемь мобилизованных отправились в «самоволку» из зоны СВО — их задержали

Восемь мобилизованных задержали в Подмосковье. Они самовольно покинули зону СВО, сообщает Telegram-канал Mash.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

По предварительной информации, мобилизованные с оружием покинули зону СВО и добрались до Подольска. Там они сдались полиции.

По информации Mash, военнослужащие планировали доехать Калининградской области, своей родины. Оттуда их и призвали.

Мобилизованные оставили часть и на попутках добрались до Подольска.

Всех задержали и передали военной прокуратуре.

Ранее союз женщин Куйбышевского района (Новосибирская область) отправил на СВО более 300 кг свиного сала.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость