По предварительной информации, мобилизованные с оружием покинули зону СВО и добрались до Подольска. Там они сдались полиции.
По информации Mash, военнослужащие планировали доехать Калининградской области, своей родины. Оттуда их и призвали.
Мобилизованные оставили часть и на попутках добрались до Подольска.
Всех задержали и передали военной прокуратуре.
Ранее союз женщин Куйбышевского района (Новосибирская область) отправил на СВО более 300 кг свиного сала.
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