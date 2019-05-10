Восемь москвичей пострадали от упавших на них деревьев

«В городе зафиксировано несколько случаев падения деревьев от ветра, есть пострадавшие», — сказал источник и добавил, что состояние пострадавших уточняется.
Представители экстренные службы столицы сообщили о восьми пострадавших, уточняет РИА Новости. «В Восточном округе — пять пострадавших, в Юго-Восточном — трое», — сказал собеседник.
Погибших от падения деревьев нет., пишет polit.ru
«Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться», — рассказал метеоролог.