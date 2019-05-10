Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Восемь москвичей пострадали от упавших на них деревьев

9 мая несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве, сообщает «Интерфакс».

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь.
СС0

«В городе зафиксировано несколько случаев падения деревьев от ветра, есть пострадавшие», — сказал источник и добавил, что состояние пострадавших уточняется.

Представители экстренные службы столицы сообщили о восьми пострадавших, уточняет РИА Новости. «В Восточном округе — пять пострадавших, в Юго-Восточном — трое», — сказал собеседник.

Погибших от падения деревьев нет., пишет polit.ru

«Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться», — рассказал метеоролог.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость