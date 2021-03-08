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Происшествия

Восемь палок колбасы, сыр и соки. В Алтайском крае задержали «гастрономического маньяка»

Полиция в Зональном районе Алтайского края раскрыла кражу из продуктового магазина — подозреваемым оказался мужчина 1990 года рождения, который уже совершал аналогичные преступления.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

По данным правоохранителей, злоумышленник пробрался в магазин путем взлома жалюзи и входной пластиковой двери. Из помещения были украдены две тысячи рублей, десять блоков сигарет разной марки, восемь палок колбасы, три куска сыра, шесть упаковок сока и несколько килограммов фруктов.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина признался в содеянном. Похищенные вещи изъяты частично, часть из них злоумышленник успел реализовать.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

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