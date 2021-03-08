Восемь палок колбасы, сыр и соки. В Алтайском крае задержали «гастрономического маньяка»

По данным правоохранителей, злоумышленник пробрался в магазин путем взлома жалюзи и входной пластиковой двери. Из помещения были украдены две тысячи рублей, десять блоков сигарет разной марки, восемь палок колбасы, три куска сыра, шесть упаковок сока и несколько килограммов фруктов.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина признался в содеянном. Похищенные вещи изъяты частично, часть из них злоумышленник успел реализовать.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.