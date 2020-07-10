Восьмиклассник зарезал своего педагога, которую пришел грабить ночью в поселке под Новосибирском

Инцидент произошел ночью 9 июля. Преступник ради ограбления проник в окно помещения, в котором проживала замдиректора по воспитательной работе.
Женщина проснулась и застала мальчика врасплох. Она попыталась его задержать, но получила удар ножом.
«Даже успела позвонить, чтобы подростка забрали, но он хотел сбежать, а во время попыток его удержания подросток, видимо, взял нож и несколько раз ударил своего учителя», — рассказали «Вести Новосибирск».
Педагог скончалась на месте. Там же нашли улики: выяснилось, что подозреваемый — ученик восьмого класса школы, в которой работала погибшая.
Как сообщил телекомпании источник в администрации района, мальчик уже сознался в преступлении.
В пресс-службе регионального СК отметили, что меру пресечения подростку избрали 10 июля — арестовали.
Примечательно, что педагог жила «в пристройке к школе» — в специально выделенном школьном помещении, переоборудованном в жилое, с отдельным входом.