Восьмиклассник зарезал своего педагога, которую пришел грабить ночью в поселке под Новосибирском

Инцидент произошел ночью 9 июля. Преступник ради ограбления проник в окно помещения, в котором проживала замдиректора по воспитательной работе.

Женщина проснулась и застала мальчика врасплох. Она попыталась его задержать, но получила удар ножом.

«Даже успела позвонить, чтобы подростка забрали, но он хотел сбежать, а во время попыток его удержания подросток, видимо, взял нож и несколько раз ударил своего учителя», — рассказали «Вести Новосибирск».