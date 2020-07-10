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Происшествия

Восьмиклассник зарезал своего педагога, которую пришел грабить ночью в поселке под Новосибирском

В Новосибирской области арестовали школьника по подозрению в убийстве педагога в поселке Смоленский, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел ночью 9 июля. Преступник ради ограбления проник в окно помещения, в котором проживала замдиректора по воспитательной работе.

Женщина проснулась и застала мальчика врасплох. Она попыталась его задержать, но получила удар ножом.

«Даже успела позвонить, чтобы подростка забрали, но он хотел сбежать, а во время попыток его удержания подросток, видимо, взял нож и несколько раз ударил своего учителя», — рассказали «Вести Новосибирск».

Педагог скончалась на месте. Там же нашли улики: выяснилось, что подозреваемый — ученик восьмого класса школы, в которой работала погибшая.

Как сообщил телекомпании источник в администрации района, мальчик уже сознался в преступлении.

В пресс-службе регионального СК отметили, что меру пресечения подростку избрали 10 июля — арестовали.

Примечательно, что педагог жила «в пристройке к школе» — в специально выделенном школьном помещении, переоборудованном в жилое, с отдельным входом.

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