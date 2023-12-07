7 декабря
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Происшествия

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии. Есть погибшая и раненые

Ученица устроила стрельбу в одной из школ Брянска, сообщает ТАСС.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Подробностей о пострадавших в результате ЧП в гимназии не поступало.

Известно, что ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз, указывает Газета.Ru. К школе стянуты силовики различных правоохранительных структур. Школу оцепили, учеников отправили домой.

Известно, что стрелявшая - 14 летняя Алина А. Она убила свою одноклассницу Марию Н., а также ранила четверых мальчиков.

После этого она покончила с собой.

Ранее в Петербурге российский школьник выстрелил в учительницу музыки.

По версии правоохранителей 16-летний подросток выстрелил в педагога из пневматического пистолета. Женщина проходила мимо компании молодых людей.

В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.

Медики оказали женщине первую помощь. А подростки разбежались.

Но полиции удалось задержать подозреваемого. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

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