27 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Восьмилетнего ребенка засосало в трубу бассейна

В техасском отеле DoubleTree девочку засосало в трубу бассейна. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости США".

Плавание.
Плавание.
Дмитрий Лямзин

8-летняя Алия Джейко отдыхала с родителями в бассейне, однако в один момент резко ушла под воду.

Оказалось, что девочку засосало в трубу бассейна. Спасатели искали Алию около 13 часов. К сожалению, когда все-таки удалось найти малышку, она была мертва.

Причиной ужасной трагедии стало неправильное подключение насосов, которые создавали в бассейне эффект "ленивой реки". В исправной работе насос должен быть выталкивать воду. Однако произошло обратное, и он начал ее всасывать.

Семья ребенка подала иск против отеля, а также потребовала компенсировать более одного млн долларов (92,7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае обокрали летний детский лагерь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость