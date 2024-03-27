Восьмилетнего ребенка засосало в трубу бассейна

В техасском отеле DoubleTree девочку засосало в трубу бассейна. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости США".

8-летняя Алия Джейко отдыхала с родителями в бассейне, однако в один момент резко ушла под воду.

Оказалось, что девочку засосало в трубу бассейна. Спасатели искали Алию около 13 часов. К сожалению, когда все-таки удалось найти малышку, она была мертва.

Причиной ужасной трагедии стало неправильное подключение насосов, которые создавали в бассейне эффект "ленивой реки". В исправной работе насос должен быть выталкивать воду. Однако произошло обратное, и он начал ее всасывать.

Семья ребенка подала иск против отеля, а также потребовала компенсировать более одного млн долларов (92,7 млн рублей).

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