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Происшествия

Воспитанница детдома умерла от ожогов в ванне из-за неосторожности санитарки

15-летняя воспитанница детского дома-интерната для умственно отсталых детей на Сахалине погибла от ожогов, полученных в ванне, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Трагический инцидент случился 29 сентября. Согласно выводам врача судебно-медицинского эксперта, предварительной причиной смерти девочки стал ожоговый шок, у нее был термический ожог кожи 2 степени.

Предварительная проверка показала, что санитарка отделения милосердия положила воспитанницу детдома в ванну, при этом слив пробкой она не закрыла.

«Включив теплую воду, санитарка оставила несовершеннолетнюю, а сама пошла в другое помещение за памперсами и пеленкой. Вернувшись, женщина поняла, что из крана течет горячая вода. Увидев у девочки ожоги, она вызвала скорую помощь, которая отвезла несовершеннолетнюю в больницу», — уточняют в СКР.

Сейчас в отношении санитарки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Также будет дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь.

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