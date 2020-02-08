Воспитатели и директор детского дома на Алтае не справляются с жесткой травлей

В одном из сельских детских домов в Алтайском крае группировка подростков устраивает пьянки и оргии, истязает младших, курит в спальнях. Воспитатели расписались в своем бессилии — в ответ на замечания их «кроют матом», сообщил regnum.ru.

О ситуации в детском доме рассказала тетя двух его воспитанников. Она узнала о происходящем, когда приехала навестить племянников.

Воспитанники детдома неоднократно писали жалобы руководству, но, по их словам, директор бездействует и пытается задобрить дебоширов «конфетками и сигаретками».

Одна из преподавателей подтвердила слова детей. Она рассказала, что девятиклассница и восьмиклассник из детдома «сожительствовали». Когда жалоба на это ушла в службу опеки, руководство распорядилось определить мальчика в психбольницу.

«Там с этим просто — психиатр выдаёт чистый бланк и пишется всё, что нужно потом. Как всё успокоится, парня вернут в детдом и всё продолжится. Я не скажу, что дети плохие, просто с ними нужно работать», — пояснила преподаватель.

В ноябре 2019 года бывшего директора этого дома осудили по двум статьям УК — ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

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