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Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада

В бассейне одного из уфимских детских садов утонула воспитательница.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Женщину обнаружили ночью 8 ноября, но сообщения о случившемся появились накануне.

Пострадавшую доставили в горбольницу. Несмотря на усилия врачей, помочь ей так и не смогли. Криминальных следов смерти не обнаружено.

Предварительно, в бассейн она упала, не удержав равновесия. Источник ufa1.ru сообщает, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства смерти воспитательницы установят специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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