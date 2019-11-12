Воспитательница утонула в бассейне детского сада

В бассейне одного из уфимских детских садов утонула воспитательница.

Женщину обнаружили ночью 8 ноября, но сообщения о случившемся появились накануне.

Пострадавшую доставили в горбольницу. Несмотря на усилия врачей, помочь ей так и не смогли. Криминальных следов смерти не обнаружено.

Предварительно, в бассейн она упала, не удержав равновесия. Источник ufa1.ru сообщает, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства смерти воспитательницы установят специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.