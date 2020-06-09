5 июня в Барнауле был вынесен приговор по громкому делу о хищении из федерального бюджета 23 млн рублей. Доказанная следствием схема хищения НДС зарождалась во время увлекательной экскурсии по Байкалу и ужина в иркутском ресторане. Бизнесмен Евгений Черных, принимавший деловых людей из Барнаула, по решению суда должен теперь отправиться в колонию. Altapress.ru нашел первые эксклюзивные подробности нашумевшего дела.

Группа Черных

Приговор Железнодорожного суда Барнаула, вынесенный 5 июня, в законную силу еще не вступил. По нему иркутский бизнесмен Евгений Черных получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Его подельники — экс-сотрудница ИФНС Октябрьского района Барнаула Елена Касьянова и местный предприниматель Дмитрий Гребенюк — приговорены к условным срокам.

В суде первой инстанции было доказано, что трое граждан, находясь в Барнауле и Иркутской области, совершили мошенничество, используя незаконную схему возмещения НДС по экспортным сделкам с лесом-кругляком.

Дрова. Пиломатериал. открытые источники ( CC0)

Примечательно, что сами преступления были совершены около 10 лет назад. Инициаторы схемы сначала привлекли к себе внимание работников налоговой службы, а затем специалистов из региональных управлений ФСБ и МВД России.

Еще один любопытный штрих: сделки с лесоматериалами, которые проводили подконтрольные «группе Черных» юридические лица, становились предметом судебных споров в нескольких инстанциях арбитражного суда. И известны случаи вынесения судебных решений в пользу этих юрлиц.

Аудитор , которому повезло

По этому делу суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба. Он будет оплачен за счет арестованного на стадии следствия имущества фигурантов. У бизнесмена Евгения Черных, например, это две квартиры и коттедж в Иркутске общей стоимостью свыше 20 млн рублей.

Ставка НДС 20% приведет к росту «теневого» бизнеса. Фото предоставлено организатором

Впрочем, в этой истории имеется еще один важный персонаж и дорогое арестованное имущество. Автомобиль Mercedes GLE 2017 года выпуска был арестован по ходатайству следователей, а его владелица Елена Горбунова заключила досудебное соглашение (то есть полностью признала вину — Прим. Altapress.ru). В августе 2019 года женщина была приговорена к трем годам условного срока и крупному штрафу. В период совершения преступления она, как указано в материалах дела, являлась руководителем барнаульской компании «Аудит-Центр».

Из показаний Елены Горбуновой на следствии видна ее версия того, как все начиналось. Директор «Аудит-Центра» рассказала, что ее офис располагался на ул. Севастопольской, 23. Часть помещений там арендовал предприниматель Дмитрий Гребенюк. Он занимался поставками алтайской и иркутской древесины в Афганистан, владел компаниями «Азия-Вуд» и «Азия Групп».

В первой половине 2008 года, вспоминала Елена Горбунова, именно Гребенюк предложил ей познакомиться с бизнесменом Черных и даже съездить к тому в Иркутск. Компания «Байкалстройсервис» (фигурирует в материалах уголовного дела — Прим. Altapress.ru) Черных продавала партии леса в Китай.

По показаниям Горбуновой, тогда же Дмитрий Гребенюк четко дал ей понять, что потенциальный иркутский партнер «не против дополнительной прибыли, полученной путем возмещенного НДС». Аудитор поняла, что «при правильном оформлении всех бухгалтерских и других документов схема вполне может быть реализована. И согласилась встретиться», — написано в материалах следователей ГСУ ГУ МВД по Алтайскому краю.

Добро пожаловать на Байкал!

Поездка в Иркутск получилась семейной — Горбунова и Гребенюк поехали туда со своими вторыми половинами. Гостей с Алтая встретил сам Евгений Черных. Сначала была большая экскурсия по озеру Байкал, вечером поехали в местный ресторан. Все детали обсуждались за ужином.

Байкал.

Перед походом в ресторан Черных успел продемонстрировать свои владения. Это, по показаниям Елены Горбуновой, был железнодорожный тупик с большой площадкой, на которой «складировалось огромное количество заготовленного леса-кругляка». Сырье иркутский предприниматель закупал в местном леспромхозе, а продавал компаниям в КНР.

«Было очевидно, что Черных — крупный экспортер леса-кругляка в Иркутской области», — сказала следователям аудитор из Барнаула.

В ресторане экспортер познакомил Горбунову и Гребенюка с неким Ивановым, представив его свои родственником и помощником. В дальнейшем Иванов числился директором компании, через которую было проведено большое количество незаконных сделок.

Тонкий подход

Первая договоренность, достигнутая за ужином в Иркутске, теперь в очень общих чертах отражает фабулу всех эпизодов мошенничества с возмещением НДС.

Наручники. ССО.

Делать это довольно тонко удавалось за счет привлечения в схему Елены Касьяновой, бывшей сотрудницы краевой налоговой службы. Как указано в обвинительном заключении, она оказалась интересна Черных своим большим опытом анализа документов, в том числе по НДС, в рамках выездных и камеральных проверок.

Из показаний Горбуновой:

«Было решено создать подконтрольные юридические лица, состоящие на общей системе налогообложения. Через них формально по подложным документам „прогонять“ лесопродукцию, принадлежащую „Байкалстройлесу“, и денежные средства, полученные от ее реализации…»

В УФНС по Алтайскому краю эпизоды из дела «группы Черных» уже давно взяли на заметку, чтобы учитывать их в дальнейшей практике. Выводы, очевидно, были сделаны и в арбитражном суде, где компаниям из схемы удавалось сопротивляться налоговикам и даже побеждать в апелляции.

У самих фигурантов есть совсем немного времени, чтобы обжаловать приговор первой инстанции.