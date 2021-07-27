Возбуждено дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

По версии следствия, центр оплатил невыполненные работы на 1 млн 376 тыс. рублей, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.

Параллельно прошла проверка МВД в отношении руководства другого предприятия «Роскосмоса» — НПО имени Лавочкина, а также компании «Управление системных проектов «КомпьюЛинк».

Как полагают следователи, руководство двух структур могло завысить цену и необоснованно выплатить почти 300 млн рублей при исполнении обязательств по договору, пишет bfm.ru.

Дела уголовные

За последние два года следственные органы возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса».