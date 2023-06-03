Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в пожаре в алтайском селе Вавилон

3 июня в селе Вавилон Алейского района произошел пожар в частном доме. Внутри находилась женщина с тремя детьми.
Мать успела вынести грудного ребенка, однако трехлетняя девочка и шестилетний мальчик остались внутри. Они погибли в пожаре.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам по факту пожара.
Следователи осматривают место происшествия. Стало известно, что семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная.
Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправность электрической проводки.
"Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщают в ведомстве.