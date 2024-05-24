Предварительно установлено — одна из подрядных организаций Барнаула ремонтировала кровлю многоквартирного дома на пр.Ленина.
Днем 24 мая 23-летний наемный рабочий поскользнулся на мокрой крыше и упал с четвертого этажа.
От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее разнорабочий погиб на стройке в Барнауле. На 28-летнего мужчину с высоты 22 этажа упали кирпичи. В результате он получил травму головы и скончался на месте до приезда скорой.
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