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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в Барнауле

Следственным отделом по Железнодорожному району Барнаула возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, говорится в сообщении регионального СКР.

Предварительно установлено — одна из подрядных организаций Барнаула ремонтировала кровлю многоквартирного дома на пр.Ленина.

Днем 24 мая 23-летний наемный рабочий поскользнулся на мокрой крыше и упал с четвертого этажа.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее разнорабочий погиб на стройке в Барнауле. На 28-летнего мужчину с высоты 22 этажа упали кирпичи. В результате он получил травму головы и скончался на месте до приезда скорой.

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