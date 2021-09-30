Воздушный шар с людьми упал в море в 100 метрах от берега в Сочи

В Лазаревском районе Сочи в море упал воздушный шар с людьми, сообщает РИА Новости .

Пострадавшим успели помочь рыбаки до приезда спасателей. В корзине находились три человека, все живы.

Пострадавшие на рыбацком катере прибыли на рыболовецкую базу поселка Головинка, пишет Газета.Ru. Инцидент произошел в 100 метрах от берега.

Очевидцы рассказали, что шар сорвался с фиксирующего троса и на низкой высоте аэростат с людьми ветер унес в море.

Аналогичный случай был 26 июня 2020 года, пишет sochi24.tv. Тогда воздухоплаватель рассказал, что отправился с двумя отдыхающими в развлекательный полет по долине реки Шахе, однако неожиданно усилился ветер и понес воздушный шар в море. Никто не пострадал.