План «Ковер», из-за которого закрыли воздушное пространство над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, отменили. Аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщает ТАСС .

Что произошло?

В воздухе над Санкт-Петербургом обнаружили неизвестный объект. По этой причине закрыли 200 кв. км воздушного пространства над городом и Ленинградской областью. Также объявили план «Ковер.»

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал призывает все воздушные суда немедленно сесть или покинуть район.

Источник из Минобороны подтвердил Lenta.ru, что в воздух подняли истребители.

Известно ли , что это был за НЛО?

Информации о том, что это был за неопознанный объект, нет. Lenta.ru сообщает, что НЛО заметили в 160−200 км от Санкт-Петербурга.

Telegram-канал Baza предположил, что задержка рейсов может быть связана с массовой атакой беспилотников. Известно, что ночью атаковали Белгород и нефтебазу «Роснефти» в Туапсе.

Ситуация в Пулково сейчас

На данный момент самолеты получили разрешение садиться и вылетать из аэропорта Пулкова. Так «Уральские авиалинии» готовят самолеты к вылету.

Более 15 рейсов еще задерживаются в калининградском аэропорту «Храброво», сообщают РИА Новости.

Также несколько самолетов, ранее вылетевших в Санкт-Петербург, уже повернули в сторону Москвы. Один из самолетов, который летел из Ульяновска, прилетел во Внуково