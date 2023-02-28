Аэропорты Санкт-Петербурга закрыли из-за НЛО

В аэропортах Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали гражданские самолеты из-за неопознанного объекта в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Что произошло?

По данным Telegram-канала, более 200 кв. км воздушного пространства закрыли над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

На территории ввели план «Ковер». Его активируют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал призывает все воздушные суда немедленно сесть или покинуть район.

Известно, что воздушное пространство закрыто до 13:20 мск, сообщили в официальном сообществе Пулково.

Что стало с авиарейсами?

По данным Baza, аэропорт Пулково больше не принимает самолеты. Остальные самолеты, которые должны были вылететь, переведены в зону ожидания.

Самолеты, летевшие в город возвращаются в аэропорты вылета. В том числе рейс Москва — Калиниград, который проходит через воздушное пространство Ленинградской области.

Несмотря на это, регистрация пассажиров на вылетающие рейсы в Пулково продолжается, сообщает Lenta.ru.

Вводили ли «Ковер» раньше?

В середине февраля в Ленинградской области уже вводили такой план, сообщает Baza. Тогда закрыли воздушное пространство над городом Лодейное Поле.