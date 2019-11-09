Возле алтайского села горели гектары сухой травы

В одном километре от села Шадрино Калманского района загорелись три гектара сухой травы. Пожар угрожал населенному пункту, и в помощь местным пожарным экстренно направили еще четыре расчета из Барнаула, пишет ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщает ведомство, сообщения о пожаре стали поступать в МЧС днем 8 ноября. Ситуацию осложнял шквалистый ветер, огонь распространялся стремительно.

В помощь местным подразделениям из Барнаула направили четыре пожарных расчета, произвели опашку. Огонь был остановлен в одном километре от села.

Позже рядом с Калманским районом был обнаружен ещё один очаг возгорания — на этот раз пожар угрожал поселку Благодатное. «Силы и средства были передислоцированы туда», — сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 48 пожаров, 28 из них — возгорания сухой травы. Ситуация для ноября нехарактерная, причина — неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды.