Возле ТЦ в Барнауле произошел пожар

Кадры бушующего огня возле ТЦ «Гулливер» прислали читатели altapress.ru около шести часов вечера 18 марта. Прохожий не дал пламени разгореться еще больше.

На видео заметно, как мужчина в светлых джинсах смело отодвигает деревянные паллеты, лежащие возле очага возгорания, подальше от пламени.

По словам очевидцев, герой записи — просто прохожий. Закончив дело, он отряхнул руки, позвал свою дочь и ушел.

Некоторые предполагают, что пожар могли устроить дети. Другие думают, что дело в непотушенной сигарете — это место часто используют как курилку.

Точная причина пожара пока неизвестна. Как и то, законно ли на этой территории разместили мусор, который впоследствии загорелся и мог распространиться на здание.

Ранее пожар охватил частный дом в Барнауле. О пострадавших не сообщалось.