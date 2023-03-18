18 марта
﻿
Происшествия

Возле ТЦ в Барнауле произошел пожар

Кадры бушующего огня возле ТЦ «Гулливер» прислали читатели altapress.ru около шести часов вечера 18 марта. Прохожий не дал пламени разгореться еще больше.

Пожар.
Пожар.
Altapress.ru

На видео заметно, как мужчина в светлых джинсах смело отодвигает деревянные паллеты, лежащие возле очага возгорания, подальше от пламени.

По словам очевидцев, герой записи — просто прохожий. Закончив дело, он отряхнул руки, позвал свою дочь и ушел.

Некоторые предполагают, что пожар могли устроить дети. Другие думают, что дело в непотушенной сигарете — это место часто используют как курилку.

Точная причина пожара пока неизвестна. Как и то, законно ли на этой территории разместили мусор, который впоследствии загорелся и мог распространиться на здание.

Ранее пожар охватил частный дом в Барнауле. О пострадавших не сообщалось.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость