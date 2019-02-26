Возможным виновником взрыва на российском судне «Партизан» назвали метеорит

Представитель судовладельческой компании «Гудзон» Валерий Улискин рассказал, что локальный взрыв произошел в одном из судовых технических помещений в носовой части судна «Партизан» в Японском море, сообщает « Интерфакс ». По словам Улискина, взрыв мог случиться из-за попадания метеорита в теплоход.

«Пробоина почти правильной треугольной формы, ведущая в одно из технических помещений в носовой части судна. При этом вполне четко видно, что листы обшивки и часть судового набора сильно вогнуты во внутрь помещения, а не наружу. Это дало основание предположить, что в борт попал какой-то посторонний предмет извне, снаружи, вызвавший такое повреждение», — отметил представитель «Гудзона».

Он также заявил: «О причинах взрыва и пробоины пока судить рано, ими могут быть многие обстоятельства: от элементарной халатности и небрежности в соблюдении правил пожарной безопасности до столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадание учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, непреодолимой силы стихии в виде попадания осколка метеорита, а в море такие случаи происходят гораздо чаще, чем на суше», пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Японском море российское судно «Партизан» получило две пробоины. Обе находятся выше ватерлинии.

Из 13 членов экипажа пострадавших нет, «Партизан» продолжает следование в южнокорейский порт Донгхэ.