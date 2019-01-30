Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Врач из Алтайского края продавала плиту и лишилась 210 тысяч рублей

45-летняя женщина-врач из Бийска решила с помощью интернета за две тысячи рублей продать электроплиту. Покупатель нашелся, но оказался хитрым мошенником, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Чтобы оплатить покупку, мужчина попросил бийчанку пройти до банкомата.

Позже выяснилось, что покупатель якобы нажал лишнюю цифру, и сумма получилась в десять раз больше. Разницу он попросил переслать обратно, что потерпевшая и сделала.

Потом мошенник вновь позвонил и сообщил, что перевел еще сто тысяч рублей, он тут уже однако медицинский работник заподозрила неладное. На горячей линии банка ей сообщили, что с ее счета похитили 210 тысяч рублей.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость