Врач из Алтайского края продавала плиту и лишилась 210 тысяч рублей

45-летняя женщина-врач из Бийска решила с помощью интернета за две тысячи рублей продать электроплиту. Покупатель нашелся, но оказался хитрым мошенником, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Чтобы оплатить покупку, мужчина попросил бийчанку пройти до банкомата.

Позже выяснилось, что покупатель якобы нажал лишнюю цифру, и сумма получилась в десять раз больше. Разницу он попросил переслать обратно, что потерпевшая и сделала.

Потом мошенник вновь позвонил и сообщил, что перевел еще сто тысяч рублей, он тут уже однако медицинский работник заподозрила неладное. На горячей линии банка ей сообщили, что с ее счета похитили 210 тысяч рублей.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).